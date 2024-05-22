عاجل.. وصول وزير خارجية السعودية للمشاركة في تشييع جنازة الرئيس الإيراني (فيديو)

شهدت اللحظات القليلة الماضية، وصول وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان للعاصمة الإيرانية طهران من أجل المشاركة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.

وكان الرئيس الإيراني قد لقى حتفه، بعد تحطم طائرته في ظروف غامضة خلال الأسبوع الحالي، مما جعل هناك حالة غضب كبيرة من جانب إيران خلال الفترة الأخيرة.

وصول وزير الخارجية السعودي إلى طهران لتقديم العزاء والمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي

(العربية)#عكاظ#عاجل pic.twitter.com/Wpi9xWL0vV — عكاظ عاجل (@okaz_brk) May 22, 2024

وتبحث قوات الأمن والحرس الثوري خلال الفترة الحالية عن المتسبب في سقوط الطائرة المنكوبة الإيرانية التب كانت تقل رئيسي.

وبدأت الشكوك الكثيرة حول أسباب سقوط الطائرة من بين طائرتين مُرسلتين لتأمين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

في سياق متصل، احتفل الإعلام العبري والصهيوني بمقتل الرئيس الإيراني، حيث شهدت حالة من السعادة وسط وسائل الإعلام الإسرائيلية.

شاهد.. وصول وزير الخارجية السعودي للمشاركة في تشييع جنازة الرئيس الإيراني