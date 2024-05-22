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عاجل.. وصول وزير خارجية السعودية للمشاركة في تشييع جنازة الرئيس الإيراني (فيديو)

أحمد علي

شهدت اللحظات القليلة الماضية، وصول وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان للعاصمة الإيرانية طهران من أجل المشاركة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.

وكان الرئيس الإيراني قد لقى حتفه، بعد تحطم طائرته في ظروف غامضة خلال الأسبوع الحالي، مما جعل هناك حالة غضب كبيرة من جانب إيران خلال الفترة الأخيرة.

وتبحث قوات الأمن والحرس الثوري خلال الفترة الحالية عن المتسبب في سقوط الطائرة المنكوبة الإيرانية التب كانت تقل رئيسي.

وبدأت الشكوك الكثيرة حول أسباب سقوط الطائرة من بين طائرتين مُرسلتين لتأمين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

في سياق متصل، احتفل الإعلام العبري والصهيوني بمقتل الرئيس الإيراني، حيث شهدت حالة من السعادة وسط وسائل الإعلام  الإسرائيلية.

شاهد.. وصول وزير الخارجية السعودي للمشاركة في تشييع جنازة الرئيس الإيراني

 


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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.


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