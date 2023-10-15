عاجل… وزير الخارجية السعودي يلتقي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الرياض لمناقشة الأوضاع الراهنة
التقى رئيس الوزراء الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته الرياض في المملكة العربية السعودية وزير الخارجية السعودي وعضو مجلس الوزراء السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود.
وزير الخارجية السعودي يتحدث مع نظيره أنتوني بلينكن
قام وزير الخارجية السعودي بالترحيب الشديد بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قائلا له:
- أرحب بك في الرياض، ومن الجيد أن يكون لدينا هذه الفرصة لكي نتحدث عن أحوال الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية.
- العلاقة بين البلدين دائما تعود بالنفع والفائدة، وأيضا كثيرا ما يتعاونان في مسائل متعلقة بالأمن العالمي.
- وقال أنه في ظل الوضع الراهن في المنطقة، قد تكون هذه فرصة مهمة لنا أن نتحدث لكي نتوصل إلى حل وسط من أجل الأمن الإقليمي.
- إن لوضع مقلق جدا، وهو صعب للغاية، والذي يعاني في الأساس هو المدنيين من هذا الوضع من كلا الجانبين.
- ومن المهم جدا أن نستنكر استهداف المدنيين بأي شكل وفي أي وقت ومن أي طرف، وهذا أمر واضح وقد أوضحته الجامعة عند الحديث في جامعة الدول العربية.
- وقال أن هناك أولويات أخرى يجب التركيز عليها وهي وقف التصعيد وإعادة السلام على الاقل للمنطقة، وذلك عن طريق وقف إطلاق النار.
- وأيضا العمل على التعامل مع الوضع الإنساني وهو صعب جدا في غزة وعلينا العمل معا لضمان إمكانية الوصول للمساعدات الإنسانية، وهي مسألة حساسة للغاية.
- ووفقا للقانون الإنساني الدولي علينا العمل معا لإيجاد طريق للخروج من هذه الأزمة، وعلينا أن نركز على هذا دون خسائر إضافية لإنهاء مواصلة العنف.
- وقال أنه في الواقع سيبقى المدنيين من يعانون من كلا الطرفين، وهم من سيدفعون الثمن. ويجب إيجاد طريقة للخروج من التصعيد الراهن والمضي قدما للوصول إلى السلام.
أنتوني بلينكن يرد على وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية الأمريكي يشكر نظيره فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود قائلا:
- أشكرك وكنت أتمنى لو نلتقي في ظروف غير تلك، ولكن كما قلت أن هذه الأوقات الصعبة هي أمر مهم في علاقاتنا.
- وقال أود أن أقول أولا أن هذا الهجوم هو فعل تعجز الكلمات عن وصفه، وهناك الكثير من الإسرائيليين الذين قتلوا على يد حماس.
- وقال أن حركة حماس تمثل الشعب الفلسطيني، وهي لديها جدول أعمال في الارهاب، وهي جماعة إرهابية تعمل للقضاء على اليهود.
- وهذه هي الأمور التي علينا أن نذكرها عندما نتحدث عن حماس، وقال أنه في الوقت ذاته وأثناء كل هذه الأحداث، فإنه يجب ممارسة الآخرين من المدنيين على الحق الشرعي في الحفاظ على أنفسهم وعلى شعبهم حتى يعيشوا في أمان.
- وقال أيضا أعتقد أن علينا أن نعمل على إيجاد ممرات آمنة لإيصال المساعدات لمن يحتاجونها، فما من أحد منا يحب أن يرى معاناة المدنيين من الجانبين سواء إسرائيل أو غزة.
- وقال نحن نعمل معا لبذل الجهود الممكنة لضمان وصول المساعدات لمن يستحقها،وقال أنه في الوقت ذاته يجب أن يتفق البلدان ويعملان معا على ألا ينتشر ويندلع هذا الصراع خارج حدوده الحالية.
- وقال أيضا نحن نعمل مع السعودية في مجالات أخرى ومن المهم إحلال السلام والعمل على حل القضايا المشابهة لذلك، وقد شكره قائلا أنه سعيد جدا بالحديث معه.