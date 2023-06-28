عاجل.. وزارة الشؤون الإسلامية تعلن مواعيد صلاة عيد الأضحى في مناطق ومدن المملكة

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك بمختلف مناطق ومدن المملكة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تأدية صلاة عيد الأضحى

صلاة العيد ركعتان يقوم المسلمون بتأديتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، وتنتهي وقتها بزوال الشمس، يتم في الركعة الأولى تكبير سبعًا غير تكبيرة الإحرام، وقراءة سورة الأعلى أو ق بعد الفاتحة، بينما الركعة الثانية يُكبر خمسًا ويقرأ سورة الغاشية أو القمر، وبعد تأدية الصلاة يخطب الإمام خُطْبة يذكر فيها الناس ويعظهم.

موعد صلاة العيد في السعودية

جاء موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مناطق ومدن المملكة العربية السعودية وفقًا لما يلي:-