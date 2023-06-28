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عاجل.. وزارة الشؤون الإسلامية تعلن مواعيد صلاة عيد الأضحى في مناطق ومدن المملكة

مصطفى شاهين

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك بمختلف مناطق ومدن المملكة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

عاجل.. وزارة الشؤون تعلن مواعيد صلاة عيد الأضحى في مناطق ومدن المملكة

تأدية صلاة عيد الأضحى

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صلاة العيد ركعتان يقوم المسلمون بتأديتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، وتنتهي وقتها بزوال الشمس، يتم في الركعة الأولى تكبير سبعًا غير تكبيرة الإحرام، وقراءة سورة الأعلى أو ق بعد الفاتحة، بينما الركعة الثانية يُكبر خمسًا ويقرأ سورة الغاشية أو القمر، وبعد تأدية الصلاة يخطب الإمام خُطْبة يذكر فيها الناس ويعظهم.

- صورة 1 - عاجل.. وزارة الشؤون الإسلامية تعلن مواعيد صلاة عيد الأضحى في مناطق ومدن المملكة

موعد صلاة العيد في السعودية

جاء موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مناطق ومدن المملكة العربية السعودية وفقًا لما يلي:-

  • صلاة العيد في الرياض تكون في تمام الساعة 5:21 صباحًا.
  • بينما المدينة المنورة الساعة 5:50 صباحًا.
  • مكة المكرمة في تمام الساعة 5:56 صباحًا.
  • عرعر 5:29 صباحًا.
  • بريدة في تمام الساعة 5:28 صباحًا.
  • مدينة نجران في تمام الساعة 5:46 صباحًا.
  • تبوك 5:53.
  • الدمام: 5:04.
  • أبها 5:51.
  • الباحة في تمام الساعة 5:52 صباحًا.
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مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في موقع نجوم مصرية

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