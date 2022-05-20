أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية والخاصة بالشؤون العسكرية يوم الخميس 18 شوال 1443هـ الموافق ل19 ماي 2022م عن فتح القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي للرجال على رتبة رقيب، وكيل، عريف، جندي أول وجندي وذلك عبر منصة أبشر.

وقد تحددت آجال التسجيل بين يوم السبت القادم الموافق ل20 شوال 1443هـ إلى غاية يوم الخميس الموافق ل25 شوال 1443هـ ،فعلى الراغبين في التسجيل عبر المنصة عدم التأخير ووضع البيانات كاملة دون نقصان أو زيادة.

كيفية التسجيل في القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي:

1. في أول خطوة الدخول إلى منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية

2. تسجيل الدخول بواسطة رقم الهوية وكلمة السر

3. إدخال جميع المعلومات الشخصية المطلوبة (اسم مقدم الطلب، تاريخ الميلاد، رقم الهوية، الجنسية، المؤهلات العلمية، رقم الهاتف)

4. الضغط على طلب الوظائف الشاغرة

5. نختار رمز وظائف الأمن الدبلوماسي ونقوم بملأ جميع البيانات

6. النقر فوق إرسال الطلب.

شروط التسجيل في القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي:

– أن يكون المتقدم للطلب ذو جنسية سعودية

– أن يكون المتقدم متحصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويفضل أن يمتلك مِؤهلات علمية أعلى

– امتلاك السمعة الحسنة، وعدم امتلاك أي سوابق عدلية

– عدم العمل في وظيفة سابقة تابعة لنظام الخدمة العسكرية أو في مراكز أو معاهد عسكرية.

– أن لا يكون المتقدم موظفا مدنيا

– اجتياز جميع اختبارات وامتحانات القبول

– بالنسبة للمؤهلات العلمية يجب أن تكون الشهادات الصادرة من خارج المملكة مصادق عليها من طرف وزارة التربية والتعليم.