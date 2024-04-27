عاجل| وزارة الداخلية تعلن تنفيذ حكم القتل في مواطن سعودي خان وطنه واستحل الأعراض وتصدر تحذيراً هاماً لجميع المواطنين
أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية قبل قليل عن قيامها بتنفيذ حكم القتل بحق “نومان بن عافت بن مضحي الظفيري” السعودي الجنسية، وذلك عقب ارتكابه العديد من الجرائم التي تستوجب العقاب، ومنها خيانة الوطن والإخلال بالنظام العام للدولة السعودية.
وزارة الداخلية وبيانها منذ قليل
وقالت الداخلية في بيانها أن “نومان بن عافت بن مضحي الظفيري” سعودي الجنسية تم إلقاء القبض عليه في يوم 6| 6| 1442 هـ، وقامت النيابة العامة بالتحقيق معه، ووجهت إليه النيابة العديد من التهم، ومنها انتهاج منج إرهابي يستبيح الأعراض والدماء وخيانة الوطن وزعزعة أمنه واستقراره، وقامت المحكمة الجزئية بإثبات إدانته في التهم الموجهة إليه.
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وأضاف بيان الداخلية أن المحكمة الجزئية حكمت عليه بالقتل، وأيدت محكمة الإستئناف والمحكمة العليا الحكم، وتم تنفيذ حكم القتل عليه يوم السبت 18| 10| 1445 هـ، وحذرت الداخلية كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الدولة أو تعريض وحدة الوطن للخطر، بأنه سيلقى نفس المصير.