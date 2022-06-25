عاجل| وزارة التنمية الاجتماعية تٌعلن موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر يونيو

يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية ومستحقي الدعم عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر يونيو وتم الإعلان من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية عن موعد صرف الضمان الاجتماعي ويعتبر الضمان الاجتماعي المطور هو واحد من أهم أشكال الدعم التي تقدمه الحكومة في المملكة العربية السعودية إلى الأسر الفقيرة والأشد احتياجا وذلك بهدف توفير احتياجاتهم الأساسية وتحسين المستوى المعيشي لديهم، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر يوليو.

موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر يوليو

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية على كافة وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية عن موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر يوليو ومن المقرر أن يتم الصرف الخميس الموافق 1 ذي الحجة 1443هـ الموافق 30 يونيو 2022م لكافة المستحقين المستوفي الشروط وسيتم تواجد الدعم في آليات الصرف وذلك في ذلك اليوم.

خطوات الاستعلام عن استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة المواد البشرية عدد من الخطوات التي يمكن اتباعها للاستعلام عن استحقاق الضمان الاجتماعي وهي:

في البداية يجب الدخول المباشر إلى بوابة الضمان الاجتماعي المطور من هنا.

الدخول إلى الصفحة الرئيسية ومنها اختيار تسجيل الدخول.

تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال رقم المستفيد الخاص بمقدم الطلب ورقم الضمان الاجتماعي.

كتابة رمز التحقق في الخانة المخصصة له.

يجب التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها ثم الضغط على عرض.

ما هي الشروط المطلوبة للحصول على الضمان الاجتماعي المطور ؟

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها للحصول على الضمان الاجتماعي المطور وهي: