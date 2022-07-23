عاجل.. وزارة التعليم السعودية تعلن نتيجة إجراءات النقل المطورة لشاغلي الوظائف التعليمية وأخر موعد تلقي الاعتراضات

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية منذ لحظات قليلة على موقع التغريدات المصغرة “تويتر” عن ظهور نتيجة اجراءات النقل المطورة لشاغلي الوظائف التعليمية، وذلك حيث كان العديد من الأشخاص في المملكة العربية ينتظرون الإعلان عن نتيجة اجراءات النقل المطورة لشاغلي الوظائف التعليمية 2022 بفارغ الصبر، وكانت الوزارة قد حددت اليوم للإعلان عن ظهور النتيجة، ومن خلال السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع نجوم مصرية الإخباري كل التفاصيل الخاصة بإعلان وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن ظهور النتائج.

اعلان نتيجة اجرءات النقل المطورة لشاغلي الوظائف التعليمية

أكدت وزارة التربية والتعليم السعودية أنه انطلاقاً من الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها والتي من أهمها الاهتمام بتوفير بيئة تعليمية مناسبة للمنسوبين وتحقيق الاستقرار في التطوير الوظيفي والمهني لدى جميع الأشخاص شاغلي الوظائف التعليمية، فأعلنت وزارة التعليم السعودية اليوم عن ظهور نتيجة إجراءات النقل المطورة لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1443 هـ، وأشارت الوزارة إلى أن النتائج قد شملت نقل أكثر من 33900 ألف معلم ومعلمة من المحافظات والمناطق المختلفة في المملكة أي ما يمثل نسبة 39% من المتقدمين على إجراءات النقل، وأشارت الوزارة أيضاً إلى أنه قد تم نقل نسبة 80% من المتقدمين إلى رغبته الأولى والثانية بينما تم نقل أكثر من نسبة 70% من المتقدمين على نقل لم الشمل.

نتيجة إجراءات النقل المطورة 1443

يمكن لجميع المعلمين والمعلمات التعرف على نتيجة إجراءات النقل المطورة للعام الدراسي 1443 عن طريق حسابهم عبر نظام نور التابع لوزارة التربية والتعليم، وأكدت وزارة التعليم السعودية على فتح الاعتراض على نتائج حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية وذلك بشكل إلكتروني وذلك بداية من يوم غد الأحد الموافق 24 يوليو 2022 (25 ذو الحجة 1443 هـ) وحتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 26 يوليو 2022 (27 ذو الحجة 1443 هـ) قبل أن تعتمدها الوزارة رسمياً.