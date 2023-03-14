عاجل ورسميًا إعلان تعليق الدراسة غداً الاربعاء في مدارس تبوك وقراها وتيماء 

أعلنت وكالة تعليق الدراسة بالمملكة العربية السعودية عن استمرار تعليق الدراسة غداً الاربعاء 15 مارس 2023، الموافق 23 شعبان 1444 في مدارس تبوك وقراها بالإضافة إلى منطقة تيماء وذلك عبر موقعها الرسمي على منصة تويتر، وذلك لليوم الرابع على التوالي منذ يوم الأحد الماضي يتم الإعلان عن تعليق الدراسة نظرًا للحالة الجوية السيئة وهطول الأمطار الغزيرة على كافة مناطق المملكة العربية السعودية.

تعليق الدراسة غدًا الاربعاء في تبوك

أعلنت وكالة تعليق الدراسة بالإضافة إلى الإدارات التعليمية بمنطقة تبوك السعودية عن تعليق الدراسة غدًا الأربعاء الموافق الخامس عشر من شهر مارس 2023، وذلك في إطار حرصها على صحة وسلامة الطلاب من الأمطار الشديدة، في ضوء تحذيرات من قبل المركز الوطني للأرصاد بالسعودية.

وبذلك يتم تحويل الدراسة في كافة المدارس التي أعلنت التعليق إلى منصة مدرستي الإلكترونية من أجل متابعة تلقي الدروس التعليمية.

وفي حالة تعليق الدراسة في أي من المناطق داخل المملكة العربية السعودية سوف نوافيكم على الفور.

كيفية التسجيل في منصة مدرستي الإلكترونية

منصة مدرستي هي أحد المنصات الإلكترونية التي تم إنشاؤها من قبل وزارة التعليم السعودية من أجل نشر ومتابعة الدروس لأولياء الأمور والطلاب وإليك تفاصيل الإنضمام إليها.

سجل دخولك إلى منصة مدرستي الإلكترونية.

سجل اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بالذهاب إلى الخدمات التعليمية.

حدد نوع الخدمة التي تريدها سواء حل الدروس أو الاستعلام عن الواجبات المدرسية وغيرها من الخدمات.

اكتب البيانات المتعلقة بالطالب أو ولي الأمر.

انقر على تسجيل من أجل متابعة كافة النشاطات المدرسية عبر منصة مدرستي.

حقيقة توقف الدراسة في رمضان 1444

هناك العديد من الشائعات التي تدور ما بين الطلاب وبين رواد المواقع التواصل الاجتماعي حول توقف الدراسة في شهر رمضان المبارك 1444 وتحويلها عن بعد، لكن أعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان عاجل لها عن أن الدراسة في رمضان حضوريًا بالإضافة إلى الإعلان عن مواعيد دوام المدارس في رمضان، وأنه سوف يتم عودة الطلاب إلى الدراسة الحضورية بكافة أنحاء المملكة بعد أنتهاء الحالة الجوية الغير مستقرة التي تمر بها المملكة العربية السعودية والتي وصلت إلى حد السيول والأعاصير في بعض المناطق.