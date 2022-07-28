عاجل وبعد قرار الفيدرالي الأمريكي| البنك المركز السعودي والمركزي الكويتي والقطري والإماراتي والبحريني يقررون رفع سعر الفائدة

أصدر البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم قراراً جديداً برفع سعر الفائدة بنسبة 75 نقطة، وذلك للمرة الرابعة على التوالي خلال هذا العام 2022، ففي شهر مارس الماضي من الجاري 2022 قرر الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة بنسبة 0.25%، وفي شهر مايو رفع الفائدة للمرة الثانية بنسبة 0.50%، وفي يونيو الماضي رفعها بنسبة 0.75% واليوم رفع سعر الفائدة للمرة الرابعة وبنفس نسبة الشهر الماضي، وتأتي هذه القرارات الأمريكية لمواجهة التضخم والذي تعدت نسبته الـ9%.

البنوك المركزية بالخليج تقرر رفع سعر الفائدة

وبعد قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم قرر البنك المركزي السعودي رفع سعر الفائدة بنبمقدار 75 نقطة أساس، وبهذا يرتفع معدل اتفاقيات الريبو إلى 3%، والريبو العكسي 2.5%، ويأتي هذا القرار من المركزي السعودي للحفاظ على الإستقرار المالي والنقدي.

كما قرر مصرفي الإمارات والبحرين المركزي، رفع سعر الفائدة بقيمة 75 نقطة للإقراض والإيداع، أما المركزي الكويتي فرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الإيداع والإقراض.

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كما قرر مصرف قطر المركزي رفع سعر الفائدة 50 نقطة على الإقراض و75 نقطة على الإيداع.