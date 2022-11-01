بدايةً من اليوم.. تنويه وهام من الجوازات بشأن السفر لقطر عبر منافذ المملكة العربية السعودية الجوية والبرية

نشرت الجوازات السعودية منذ قليل تنويهاً هاماً بشأن السفر إلى دولة قطر بداية من اليوم 1 نوفمبر الجاري 2022، حيث سيكون السفر متاحاً لقطر لجميع حاملي جوازات السفر المسجلة ببطاقة “هيا” فقط، أما فما يتعلق بمنفذ سلوى البري فيجب التقيد والإلتزام التام بالتنظيم المتعلق بالمركبات، وذلك وفق الفئات التي أعلنها الجانب القطر.

الجوازات وضوابط السفر لقطر لحضور مباريات كأس العالم

أما فيما يتعلق بالذاهبين إلى قطر جوياً لمتابعة المونديال، وذلك عبر الرحلات الجوية اليومية، فإنه يجب إحضار بطاقة هيا وجواز السفر وبطاقة الصعود للطائرة، كما أنه لن يتم السماح للمترددين يومياً على كأس العالم بحمل الأمتعة.

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ونوهت الجوازات إلى أنه يجب وجود إقامة سارية للمقيمين في المملكة العربية السعودية من غير الخليجيين، مع وجود تأشيرة خروج وعودة، كما يوجد حالات استثنائية للمسافرين ممن لا يحمل بطاقة هيا، وذلك بحسب بعض الإجراءات التي تعتمدها الدولة القطرية.

ويوجد ضوابط أخرى للمسافرين من المملكة العربية السعودية إلى قطر لمتابعة كأس العالم، وهذه الضوابط نشرتها الجوازات، كما في الصور المرفقة بالخبر.