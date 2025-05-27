عاجل وبتوجيه من الملك وولي العهد.. الأمير عبدالعزيز بن سعود يوقع اتفاقيات مع الأجهزة الأمريكية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان توجيهاً هاماً قبل قليل لصاحب السمو الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بعقد العديد من الإتفاقيات الهامة مع الأجهزة الأمريكية.

اتفاقيات أمريكية سعودية بتوجيه من قيادة المملكة

ووفق البيان الملكي الصادر قبل قليل، فإن وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز عقد اتفاقيات هامة مع الأجهزة الأميريكية النظيرة بتوجيه من قيادة المملكة وذلك ضمن تعزيز الشراكة الدولية مع الأجهزة النظيرة من الدول الأخرى.

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وكانت الإتفاقيات السعودية الأمريكية ضمن الإطار الخاص بمديرية مكافحة المخدرات والقوات الخاصة بأمن المنشآت، لرفع قدرات الأجهزة الأمنية السعودية في مجالات التدريب ومكافحة المخدرات وأمن المرافق الحيوية.