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عاجل وبتوجيه من الملك وولي العهد.. الأمير عبدالعزيز بن سعود يوقع اتفاقيات مع الأجهزة الأمريكية

سيد عطية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان توجيهاً هاماً قبل قليل لصاحب السمو الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بعقد العديد من الإتفاقيات الهامة مع الأجهزة الأمريكية.

اتفاقيات أمريكية سعودية بتوجيه من قيادة المملكة

اتفاقيات أمريكية سعودية بتوجيه من قيادة المملكة

ووفق البيان الملكي الصادر قبل قليل، فإن وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز عقد اتفاقيات هامة مع الأجهزة الأميريكية النظيرة بتوجيه من قيادة المملكة وذلك ضمن تعزيز الشراكة الدولية مع الأجهزة النظيرة من الدول الأخرى.

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وكانت الإتفاقيات السعودية الأمريكية ضمن الإطار الخاص بمديرية مكافحة المخدرات والقوات الخاصة بأمن المنشآت، لرفع قدرات الأجهزة الأمنية السعودية في مجالات التدريب ومكافحة المخدرات وأمن المرافق الحيوية.


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عن الكاتب:
سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية

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