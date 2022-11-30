بتوجيهات عليا| 20% زيادة لملاك العقارات المنزوعة وإعفاءات من الرسوم للحاصلين على تعويضات عينية

أصدرت الجهات العليا بالمملكة العربية السعودية قراراً في صالح ملاك العقارات التي تم انتزاع ملكيتها، ونص القرار على زيادة قيمة التعويضات بنسبة 20% للعقارات المنزوعة الملكية، وذلك بخلاف قيمتها المحددة، كعوض عن انتزاع ملكية تلك العقارات.

تفاصيل زيادة 20% لأصحاب العقارات المنزوعة الملكية

كما شمل قرار الجهات العليا التعويضات العينية، حيث أنه في حالة ما إذا كان التعويض أرض بيضاء، فإنه سيتم إعفائها من الرسوم المقررة، وذلك لمدة يحددها وزير المالية، والإسكان والشؤون الكروية.

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وسيشمل هذا القرار كل العقارات المنزوعة الملكية والعقارات الصادر في شأنها قراراً باتخاذ إجراءات النزع، ولكن لم يصدر قرار نهائي بشأنها حتى الآن، كما لا يشمل القرار العقارات التي تقع ضمن المشاريع الكبرى والتي صدر بشأنها نزع الملكية وتقدير التعويض عنها أحكامه الخاصة.

وتعليقاً على هذا القرار قال مسفر بن خير الله نائب رئيس طائفة العقار، أن زيادة 20% من قيمة العقار للعقارات المنزوعة الملكية سيساهم في انتعاش الحركة العقارية وسيرفع من قيمة الصفقات العقارية في الفترة المقبلة، وسيدخل العديد من الوحدات الجديدة إلى السوق.