عاجل وبأمر الملك سلمان| خادم الحرمين الشريفين يُسعد مواطني المملكة العربية السعودية بقرار جديد يتعلق ببرنامج حساب المواطن

أصدر خادم الحرمين الشريفين منذ قليل قراراً تاريخياً أسعد العديد من الأسر التي تعاني من الظروف الإقتصادية الحالية، وجاء هذا القرار من الملك سلمان بن عبد العزيز بناءً على ما رفعه إليه ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

بأمر الملك سلمان| خادم الحرمين الشريفين يُسعد مواطني المملكة العربية السعودية بقرار جديد يتعلق ببرنامج حساب المواطن

تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن

وتمثل قرار الملك سلمان اليوم في تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن وفق آلية الحالية، مع استمرار تقديم الدعم الإضافي لكافة المستفيدين من حساب المواطن حتى نهاية العام الحالي 2024، كما وجه خادم الحرمين الشريفين باستمرار فتح باب التسجيل في البرنامج لاسيعاب أسر جديدة.

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وجاء هذا القرار من الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله حرصاً منه على مواطني المملكة العربية السعودية، ولتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وذلك في ظل الظروف الإقتصادية المتغيرة، كما يأتي قرار تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن امتداداً للتوجيه الكريم الذي بدأ من يوليو 2022.