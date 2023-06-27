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بأمر الملك سلمان| توجيه عاجل من خادم الحرمين الشريفين وأمر ملكي من الملك بشأن طريق الرياض القصيم

خالد عسر

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله توجيهاً هاماً بتغيير إسم الطريق الذي يربط بن الرياض والقصيم، وتسميته بإسم طريق الملك فهد، وبذلك يكون امتداداً للجزء الذي يقع في مدينة الرياض السعودية.

بأمر الملك سلمان| توجيه عاجل من خادم الحرمين الشريفين وأمر كريم من الملك بشأن طريق الرياض القصيم

أمر كريم من الملك سلمان

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وجاء الأمر الكريم من خادم الحرمين الشريفين بتغيير إسم هذا الطريق والذي يبلغ طوله نحو 337 كيلو متر، وافتتحه الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، ليكون تأكيداً على دور الملك الراحل فهد بن العزيز في دعمه لقطاع الطرق، وتقديراً للنجاحات التي تحققت في عهده والتي كان أبرزها افتتاح هذا الطريق.

- صورة 1 - بأمر الملك سلمان| توجيه عاجل من خادم الحرمين الشريفين وأمر ملكي من الملك بشأن طريق الرياض القصيم

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كما يعد طريق الملك فهد بن عبد العزيز من أفضل وأهم الطرق الحيوية في المملكة العربية السعودية، حيث أنه يربط عاصمة المملكة بالقصيم، والتي تتمتع بمميزات تنافسية عديدة، كما يخدم هذا الطريق الحراك الإقتصادي الحيوي للربط بين المناطق الصناعية والمناطق الزراعية، ويدعم الحركة السياحية والإجتماعية، حيث أن الرياض هي الوجهة الكبرى للشركات العالمية، ومقصداً للسياحية من شتى بلدان العالم.

- صورة 2 - بأمر الملك سلمان| توجيه عاجل من خادم الحرمين الشريفين وأمر ملكي من الملك بشأن طريق الرياض القصيم

ويذكر أن المملكة العربية السعودية تتمتع بشبكة طرق واسعة جعلتها الأولى عالمياً في مؤشرات ربط الطرق، ووصلت المملكة لتلك المكانة بدعم القيادة الرشيدة.

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خالد عسر

كاتب ومدون مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية، هذا إلى جانب عملي الأساسي، وهو التدريس بمدرسة ثانوية، وأهوى القراءة في العلوم الشرعية وأقوم بتغطية الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر والعالم العربي.

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تعليق 1
  1. علي بن محمد بن عمر يقول

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا عندي اقاف خدمات عندي عائلتين مكونه ١٦فرد اريد اضيحتين

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