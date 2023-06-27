بأمر الملك سلمان| توجيه عاجل من خادم الحرمين الشريفين وأمر ملكي من الملك بشأن طريق الرياض القصيم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله توجيهاً هاماً بتغيير إسم الطريق الذي يربط بن الرياض والقصيم، وتسميته بإسم طريق الملك فهد، وبذلك يكون امتداداً للجزء الذي يقع في مدينة الرياض السعودية.

أمر كريم من الملك سلمان

وجاء الأمر الكريم من خادم الحرمين الشريفين بتغيير إسم هذا الطريق والذي يبلغ طوله نحو 337 كيلو متر، وافتتحه الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، ليكون تأكيداً على دور الملك الراحل فهد بن العزيز في دعمه لقطاع الطرق، وتقديراً للنجاحات التي تحققت في عهده والتي كان أبرزها افتتاح هذا الطريق.

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كما يعد طريق الملك فهد بن عبد العزيز من أفضل وأهم الطرق الحيوية في المملكة العربية السعودية، حيث أنه يربط عاصمة المملكة بالقصيم، والتي تتمتع بمميزات تنافسية عديدة، كما يخدم هذا الطريق الحراك الإقتصادي الحيوي للربط بين المناطق الصناعية والمناطق الزراعية، ويدعم الحركة السياحية والإجتماعية، حيث أن الرياض هي الوجهة الكبرى للشركات العالمية، ومقصداً للسياحية من شتى بلدان العالم.

ويذكر أن المملكة العربية السعودية تتمتع بشبكة طرق واسعة جعلتها الأولى عالمياً في مؤشرات ربط الطرق، ووصلت المملكة لتلك المكانة بدعم القيادة الرشيدة.