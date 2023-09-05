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بأمر الملك| الموارد البشرية تعلن تقديم باقة عروض حصرية لموظفي الحكومة بعد تدشين برنامج “دوم” للولاء الوظيفي

إسلام عوض

قام المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية بتدشين برنامج “دوم” والخاص بالولا الوظيفي، وتم الإعلان عن تدشين البرنامج في مدينة الرياض السعودية، ويقدم هذا البرنامج باقة عرض حصرية لجميع موظفي الحكومة في المملكة، وذلك من خلال ما يزيد عن 2500 مزود خدمة بكافة مناطق المملكة العربية السعودية.

الموارد البشرية تعلن تقديم باقة عروض حصرية لموظفي الحكومة بعد تدشين برنامج "دوم" للولاء الوظيفي

صورة لوزارة الموارد البشرية من الصفحة الرسمية لها على تويتر وتم تعديلها بواسطة الكاتب

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برنامج الولاء الوظيفي دوم

ويستفيد من البرنامج ما يقرب من مليون ومئتي ألف موظفة وموظف، كما أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية خلال كلمته التي تم فيها الإعلان عن برنامج الولاء الوظيفي دوم، أن هذا الأمر جاء بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة، من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، كما أن برنامج دوم يحقق رؤية السعودية 2023، والذي يهدف إلى استثمار رأس المال البشري.

- صورة 1 - بأمر الملك| الموارد البشرية تعلن تقديم باقة عروض حصرية لموظفي الحكومة بعد تدشين برنامج "دوم" للولاء الوظيفي

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كما يأتي هذا البرنامج تقديراً من الحكومة ووزارة الموارد البشرية للجهود التي يقوم موظفي الدولة بها، وإيماناً من الوزارة بواجباتها تجاه موظفي القطاع العام، لتقديم منتج يمنح العاملين بالدولة وأسرهم مزايا متنوعة تمس جاجاتهم اليومية، كما يؤدي هذا التطور لخلق بيئة عمل منتجة ومحفزة للإسهام في تميز العمل الوظيفي بالجهات الحكومية.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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