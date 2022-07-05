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عاجل وبأمر الملك.. إعادة فتح باب التسجيل في حساب المواطن ودعم إضافي بـ8 مليار ريال وتطبيق التعديلات الجديدة

سعيد شعبان

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية منذ قليل عن صدور أوامر ملكية بإعادة فتح باب التسجيل في حساب المواطن من جديد، وذلك وفق الضوابط التي تم الإعلان عنها في السابق، كما صدر أمر ملكي آخر بتخصيص مبلغ مالي قدرة 8 مليار ريال دعم إضافي لجميع المستفيدين من حساب المواطن، وذلك خلال الشهر الحالي ونهاية العام المالي.

عاجل وبأمر الملك.. إعادة فتح باب التسجيل في حساب المواطن ودعم إضافي بـ8 مليار ريال وتطبيق التعديلات الجديدة

إعادة فتح باب التسجيل في حساب المواطن

كما صدر أمر ملكي ثالث بناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لخادم الحرمين الشريفين، بتخصيص مبلغ مالي يقدر بـ 408 مليون ريال، وذلك كدعم من الدولة السعودية لصغار المربين للماشية والمستفيدين من هذا البرنامج.

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كما يمكن التسجيل في حساب المواطن من خلال اتباع الخطوات التالية.

أولاً: الدخول إلى رابط حساب المواطن من هنا.
ثانياً إنشاء حساب إلكتروني جديد بالبوابة الخاصة بالبرنامج وتسجيل رقم الهوية والهاتف وتاريخ الميلاد.
ثالثاً: تسجيل الدخول للموقع من خلال كلمة السر التي ستصل للمواطن عبر هاتفه الذي سجله.


ثالثاً: تغيير كلمة المرور.
رابعاً: مراجعة البيانات والتأكد منها.
خامساً: تقديم المستندات المطلوبة.
سادساً: إكمال طلب التسجيل والبيانات المطلوبة.

سعيد شعبان

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


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تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    يارب ينظر في حال ربات البيوت

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