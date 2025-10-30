عاجل “وإنا لله وإنا إليه راجعون”.. الديوان الملكي يعلن الآن وفاة الأمير خالد آل سعود
قام الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية بإصدار بيان رسمي قبل قليل أعلن فيه عن وفاة الأمير صاحب السمو خالد بن محمد بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود، والذي وافته المنية اليوم، ونسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
ووفق البيان الصادر من الديوان الملكي فإن صلاة الجنازة على الراحل الأمير خالد بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود ستكون عصر يوم الجمعة من الرياض ومن مسجد الإمام تركي بن عبدالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
وجاء نص بيان الديوان الملكي وفق ما يلي:
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير خالد بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- يوم غدٍ الجمعة الموافق 9 / 5 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.