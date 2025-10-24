عاجل “وإنا لله وإنا إليه راجعون”.. الأمير محمد بن سلمان يعزي الكويت في وفاة الشيخ علي الصباح
قام ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بإرسال خالص تعازيه ومواساته للكويت، وذلك عقب وفاة الشيخ علي عبد الله الأحمد الجابر الصباح، سائلاً الله تبارك وتعالى الرحمة والمغفرة للفقيد وأن يوسع الله عليه في قبره.
وجاءت تعزية ومواساة ولي العهد السعودي لدولة الكويت، عبر اتصال هاتفي برئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، وقام رئيس مجلس وزراء الكويت بتقديم الشكر والتقدير لسمو الأمير محمد بن سلمان على هذه المشاعر الطيبة.
وجاء نص البيان الصادر من الديوان الملكي بشأن عزاء ومواساة ولي العهد السعودي لرئيس مجلس الوزراء بالكويت وفق ما يلي.
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، عبر خلاله عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة الشيخ علي عبدالله الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله- سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، فيما عبر سمو رئيس الوزراء الكويتي عن خالص شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الكريمة.