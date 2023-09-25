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أسعار نقل خدمات العمالة المنزلية بين الأفراد بعد قرار وزارة الموارد البشرية بإتاحة الخدمة عبر منصة ساند

إسلام عوض

في وقت سابق أعلنت وزارة الموارد البشرية عن إتاحتها لخدمات نقل العمالة المنزلية بين الأفراد، وذلك عبر منصة ساند، وجاءت هذه الخطوة في إطار تطوير الوزارة لقطاع العمالة المنزلية بالمملكة العربية السعودية وحفظ الحقوق وتنظيم العلاقة بين كافة الأطراف المعنية.

أسعار نقل خدمات العمالة المنزلية من كافة الدول بعد إعلان وزارة الموارد البشرية إتاحة الخدمة عبر منصة ساند

الموارد البشرية والعمالة المنزلية

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الموارد البشرية ونقل العمالة المنزلية

وأتاحت الخدمة لكافة المواطنين الأفراد نقل خدمات العمالة المنزلية من صاحب العمل وقت النقل إلى صاحب عمل آخر، وذلك عبر منصة ساند وبخطوات إلكترونية يسيرة، وذلك وفق شروط الإستقدام والقواعد والضوابط التي أقرتها الموارد البشرية.

- صورة 1 - أسعار نقل خدمات العمالة المنزلية بين الأفراد بعد قرار وزارة الموارد البشرية بإتاحة الخدمة عبر منصة ساند

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وكانت وزارة المورد البشرية أنشأت منصة ساندكمبادرة منها من أجل تطوير قطاع الإستقدام بالمملكة العربية السعودية، وتقوم المنصة بتوفير خدمات متعددة منها حل الشكاوى وتسهيل الإستقدام وحل الخلافات بين أطراف التعاقد، بالإضافة إلى حفظ الحقوق، وجاء السقف الأعلى لأسعار نقل خدمات العمالة المنزلية بين الأفراد وفق ما يلي.

الدولة السعر
أثيوبيا 10.023 ريال
بورندي 10.457 ريال
سيراليون 10.488 ريال
أوغندا 12.761 ريال
كينيا 14.135 ريال
بنجلاديش 16.188 ريال
سريلانكا 18.336 ريال
الفلبين 19.270 ريال
أندرونسيا 21.535 ريال
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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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