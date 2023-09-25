أسعار نقل خدمات العمالة المنزلية بين الأفراد بعد قرار وزارة الموارد البشرية بإتاحة الخدمة عبر منصة ساند

في وقت سابق أعلنت وزارة الموارد البشرية عن إتاحتها لخدمات نقل العمالة المنزلية بين الأفراد، وذلك عبر منصة ساند، وجاءت هذه الخطوة في إطار تطوير الوزارة لقطاع العمالة المنزلية بالمملكة العربية السعودية وحفظ الحقوق وتنظيم العلاقة بين كافة الأطراف المعنية.

الموارد البشرية والعمالة المنزلية

الموارد البشرية ونقل العمالة المنزلية

وأتاحت الخدمة لكافة المواطنين الأفراد نقل خدمات العمالة المنزلية من صاحب العمل وقت النقل إلى صاحب عمل آخر، وذلك عبر منصة ساند وبخطوات إلكترونية يسيرة، وذلك وفق شروط الإستقدام والقواعد والضوابط التي أقرتها الموارد البشرية.

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وكانت وزارة المورد البشرية أنشأت منصة ساندكمبادرة منها من أجل تطوير قطاع الإستقدام بالمملكة العربية السعودية، وتقوم المنصة بتوفير خدمات متعددة منها حل الشكاوى وتسهيل الإستقدام وحل الخلافات بين أطراف التعاقد، بالإضافة إلى حفظ الحقوق، وجاء السقف الأعلى لأسعار نقل خدمات العمالة المنزلية بين الأفراد وفق ما يلي.