عاجل| هيئة الغذاء والدواء تحيل مؤسسة تجارية كبرى في الدمام إلى النيابة العامة

أمرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية بإحالة مؤسسة تجارية كبرى في الدمام إلى النيابة العامة لقيامها بتخزين مستحضرات صيدلانية منتهية الصلاحية وبدون الحصول على الترخيص من الهيئة من أجل الإذن بالتخزين، وهي مخالفة صريحة لأحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية المعمول بها في المملكة.

وبلغت الكميات المنتهية الصلاحية المضبوطة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء 150 ألف عبوة، تم ضبطها وتحريزها قبل دخولها الأسواق.

وتنص الفقرة رقم (2) من المادة الرابعة والثلاثين من القانون المنظم للمنشآت والمستحضرات الصيدلانية على “أن من باع، أو صرف، أو حاز مستحضرًا صيدلانيًا أو عشبيًا مغشوشًا، أو فاسدًا، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل بقصد الاتجار به، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (10) سنوات، أو بغرامة مالية لا تزيد على (10) ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين معًا”.

وأشارت “الغذاء والدواء” في بيان لها إلى ضرورة التعاون بين أفراد المجتمع والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في جميع المنشآت التي تعمل تحت سلطانها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19999)، يأتي ذلك حرصا على السلامة العامة، وجددت الهيئة التزامها باستمرار الرقابة على الأسواق ومكافحة المخالفات التي تتم في أي منتج يخضع لإشرافها.

وأكدت الهيئة على ضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة للدواء والغذاء، لأن مثل هذه المخالفات من شأنه أن يعرض حياة المرضى والمواطنين إلى خطر كبير، وشددت على أنها لن تتوانى في ملاحقة كل مخالف حتى يتم توقيع أقصى العقوبات عليه.