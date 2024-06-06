عاجل.. نجاح عملية فصل التؤام السيامي الفلبيني أكيزا وعائشة بالسعودية

نجح العملية الجراحية لفصل التؤام السيامي الفلبيني أكيزا وعائشة في أحد المستشفيات التابعة للمملكة العربية السعودية بالرياض.

جاء إجراء العملية الجراحية لفصل التؤام السيامي الفلبيني أكيزا وعائشة بناءًا على تعليمات القيادات في بلاد الحرمين الشريفين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

نجاح مرحلة فصل التوأم السيامي "عائشة وأكيزا" عن بعضهما بالرياض، واستكمال المراحل المتبقية. https://t.co/I7XefzO6EL — أخبار السعودية (@SaudiNews50) June 6, 2024

وعمت الفرحة أجواء المستشفى، بعد نجاح العملية الجراحية وسط تغطية إعلامية واسعة خلال اللحظات القليلة الماضية.

وأصبحت المملكة العربية السعودية تولي اهتمامًا كبيرًا بالجانب الإنساني خلال الفترة الأخيرة، مما يجعل العالم يتنبأ بأن تكون بلاد الحرمين الشريفين أحد أفضل الدول حول العالم إنفاقًا على الجانب الإنساني.

وتواصل السعودية أعمالها الخيرية في إيصال المساعدات والمواد الغذائية والإيوائية للعديد من البلدان حول العالم، إلى جانب تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين، بعد تعرضهم للقصف المتواصل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.