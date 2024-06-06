أخبار السعودية

عاجل.. نجاح عملية فصل التؤام السيامي الفلبيني أكيزا وعائشة بالسعودية

أحمد علي

نجح العملية الجراحية لفصل التؤام السيامي الفلبيني أكيزا وعائشة في أحد المستشفيات التابعة للمملكة العربية السعودية بالرياض.

جاء إجراء العملية الجراحية لفصل التؤام السيامي الفلبيني أكيزا وعائشة بناءًا على تعليمات القيادات في بلاد الحرمين الشريفين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وعمت الفرحة أجواء المستشفى، بعد نجاح العملية الجراحية وسط تغطية إعلامية واسعة خلال اللحظات القليلة الماضية.

وأصبحت المملكة العربية السعودية تولي اهتمامًا كبيرًا بالجانب الإنساني خلال الفترة الأخيرة، مما يجعل العالم يتنبأ بأن تكون بلاد الحرمين الشريفين أحد أفضل الدول حول العالم إنفاقًا على الجانب الإنساني.

وتواصل السعودية أعمالها الخيرية في إيصال المساعدات والمواد الغذائية والإيوائية للعديد من البلدان حول العالم، إلى جانب تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين، بعد تعرضهم للقصف المتواصل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.


قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of أحمد علي
أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.


من مقالات الكاتب:
هبوط أسعار الذهب في السعودية
اترك رد



جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2024 لشركة نجوم مصرية®، جميع الحقوق محفوظة.