عاجل.. موعد عيد الأضحى المبارك في السعودية والدول العربية

أعلنت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية عن موعد عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد استطلاع هلال شهر ذو الحجة.

وأكدت المحكمة العليا ببلاد الحرمين الشريفين أن يوم غدٍ الجمعة بداية شهر ذي الحجة، وعرفة السبت 9 ذي الحجة، وأول أيام عيد الأضحى المبارك الأحد 10 ذو الحجة.

عاجل.. المحكمة العليا: يوم غدٍ الجمعة بداية شهر ذي الحجة، وعرفة السبت 9 ذي الحجة، وأول أيام عيد الأضحى المبارك الأحد 10 ذو الحجة. https://t.co/41FUZroJnK — أخبار السعودية (@SaudiNews50) June 6, 2024

وأوضحت أن رؤية هلال شهر ذي الحجة في الحريق، والأحد بعد القادم أول أيام عيد الأضحى.

وتسود حالة من الفرحة الممزوجة بالسعادة وسط جموع المسلمين، بعد معرفى موعد عيد الأضحى المبارك، خاصة وأن الجميع يرغب في أن يدخل بالسرور على الشعب الفلسطيني والذي يعاني بشدة من القصف المستمر والمتواصل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وتواصل المملكة العربية السعودية تقديمها المساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق، حيث سيكون هناك جزء كبير من الأضاحى في المملكة مخصصة للفلسطينين.