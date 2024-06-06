أخبار السعودية

عاجل.. موعد عيد الأضحى المبارك في السعودية والدول العربية

أحمد علي

أعلنت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية عن موعد عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد استطلاع هلال شهر ذو الحجة.

وأكدت المحكمة العليا ببلاد الحرمين الشريفين أن يوم غدٍ الجمعة بداية شهر ذي الحجة، وعرفة السبت 9 ذي الحجة، وأول أيام عيد الأضحى المبارك الأحد 10 ذو الحجة.

وأوضحت أن رؤية هلال شهر ذي الحجة في الحريق، والأحد بعد القادم أول أيام عيد الأضحى.

وتسود حالة من الفرحة الممزوجة بالسعادة وسط جموع المسلمين، بعد معرفى موعد عيد الأضحى المبارك، خاصة وأن الجميع يرغب في أن يدخل بالسرور على الشعب الفلسطيني والذي يعاني بشدة من القصف المستمر والمتواصل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وتواصل المملكة العربية السعودية تقديمها المساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق، حيث سيكون هناك جزء كبير من الأضاحى في المملكة مخصصة للفلسطينين.


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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.


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