منذ قليل أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية قراراً بتوحيد صرف المعاشات وتقديم موعد صرفها، على أن تصرف في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وسيتم صرف معاش أبريل في موعده يوم 25 من الشهر الجاري، وصرف معاش مايو سيكون في بداية الشهر، بداية من شهر مايو القبل، أي أن راتب التقاعد سيتم صرفه مقدماً عن نفس الشهر، وهذا هو الموعد.

عاجل| موعد إيداع الدعم السكني بعد تغيير موعد صرف راوتب المتقاعدين

موعد صرف الدعم السكني

وحول موعد صرف الدعم السكني بعد قرار التأمينات الإجتماعية، أفادت مصادر لصحيفة سبق، بأن إيداع دعم مستفيدي برنامج سكني من الصندوق العقاري ووزارة الشؤون القروية والبلدية سيكون في موعده دون أي تغيير، وذلك في يوم 24 من كل شهر ميلادي.

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ويحرص الصندوق العقاري على تمكين كافة المستفيدين من الإستفادة من الدعم المقدم لمستفيدي برنامج سكني قبل إيداع الراتب الشهري.