عاجل| مواعيد و رابط التقديم على عدد 20 وظيفة شاغرة بأمانة الطائف

استكمالا لما تقوم به قياداتنا الحكيمة من ترسيخ مبدأ التوطين في الوظائف للوصول إلى الرؤية الشاملة بحلول عام 2030 أعلنت أمانة محافظة الطائف عن عدد 20 وظيفة هندسية وتقنية وذلك للجنسين من الرجال والنساء من خلال التعاقد يتم فتح باب التقديم بداية من يوم السبت الموافق 1443/02/25 وينتهى بنهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 1443/02/29 ويكون التقديم متاح على مدار كامل اليوم يمكنكم التقديم على الوظائف الشاغرة من خلال البوابة الإلكترونية للتوظيف جدارة التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن خلال تلك التقرير سوف نوضح لكم الرابط الرسمي للتقديم على وظائف أمانة الطائف كما جاءت من الموقع الرسمي.

رابط التقديم على عدد 20 وظيفة شاغرة بأمانة الطائف

ويمكن لجميع الراغبين في التقديم على الوظائف المُعلن عنها من خلال الرابط الرسمي الموضح خصيصًا لوظائف الطائف وللدخول على رابط وظائف شاغرة بأمانة محافظة الطائف

وظائف أمانة الطائف

الوظائف المعلن عنها بيانها كالآتي :

أولا : وظائف النساء:

الوظيفة الدرجة عدد الوظائف المتاحة أخصائي أمن معلومات مساعد 7 1 مهندس تخطيط مساعد 7 1 مهندس تنسيق مواقع مساعد 7 1 مهندس مدنى مساعد 7 3 مهندس معماري مساعد 7 3 مطور برامج مساعد 7 1

ثانيا : وظائف الرجال:

الوظيفة الدرجة عدد الوظائف المتاحة أخصائي أمن معلومات 8 1 مهندس معماري مساعد 7 2 مهندس مدنى مساعد 7 5 مهندس حاسب آلي مساعد 7 1 فنى دعم 7 1

شروط القبول في الوظائف