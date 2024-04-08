عاجل.. مواعيد صرف المعاشات في السعودية بعد القرارات الجديدة

قررت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية صرف رواتب المتقاعدين بداية من أول الشهر خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك تماشيًا مع السياسة الجديدة التي تبنتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالمملكة، وذلك حرصًا منها على صرف الرواتب مع بداية كل شهر.

مواعيد صرف مرتبات التقاعد في السعودية

رسميًا.. مواعيد صرف المعاشات لما تبقى من عام 2024، بعد قرار توحيد صرف المعاشات التقاعدية 👇 -شهر أبريل:

الاثنين 1 أبريل نظام التأمينات الاجتماعية

الخميس 25 نظام التقاعد المدني والعسكري -مايو/ الصرف الأربعاء 1 مايو، كلا النظامين -يونيو/ الصرف السبت 1 يونيو، كلا النظامين… — أخبار السعودية (@SaudiNews50) April 8, 2024

جاءت مواعيد صرف المعاشات لما تبقى من عام 2024، بعد قرار توحيد صرف المعاشات التقاعدية، كالتالي:

1 -شهر أبريل:

الاثنين 1 أبريل نظام التأمينات الاجتماعية

الخميس 25 نظام التقاعد المدني والعسكري.

2 -مايو.. الصرف الأربعاء 1 مايو، كلا النظامين.

3 -يونيو.. الصرف السبت 1 يونيو، كلا النظامين.

4 -يوليو.. الصرف الاثنين 1 يوليو، كلا النظامين.

5 -أغسطس.. الصرف الخميس 1 أغسطس، كلا النظامين.

6- سبتمبر/ الصرف الأحد 1 سبتمبر، كلا النظامين.

7 -أكتوبر.. الصرف الثلاثاء 1 أكتوبر، كلا النظامين.

8 -نوفمبر.. الصرف الجمعة 1 نوفمبر، كلا النظامين.

9 -ديسمبر.. الصرف الأحد 1 ديسمبر، كلا النظامين.

وأكدت المؤسسة على مراعاة إذا وافق يوم الصرف إجازة رسمية فإنه يتم تقديم الصرف إلى آخر يوم عمل قبل الإجازة، حيث سيكون ذلك من خلال إعلان رسمي من مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.