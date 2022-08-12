عاجل.. مطلوب أمني هارب يفجر نفسه في جدة

أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية، ظهر اليوم الجمعة، قيام مطلوب أمني هارب، بتفجير نفسه بحزام ناسف، أثناء عملية القبض عليه في محافظة جدة.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 من رجال الأمن، ومقيم من باكستان، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وذكر بيان رئاسة أمن الدولة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “صرح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة السعودية، بأنه إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 21 / 4 / 1437 هجريًا، بشأن الإعلان عن قائمة بأسماء 9 مطلوبين للجهات الأمنية”.

وتابع البيان “وامتداداً للمتابعة الأمنية القائمة، فقد تمكنت الجهة المختصة برئاسة أمن الدولة عبر عملية أمنية من تعقب المطلوب رقم (4) من تلك القائمة / عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري، ورصد وجوده عند الساعة العاشرة مساء يوم الأربعاء الموافق 12 / 1 / 1444 هجريًا في حي السامر بمحافظة جدة”.

وأضاف البيان “عند مباشرة إجراءات قبضه بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه، مما نتج عنه مقتله وتعرض أحد المقيمين من الجنسية الباكستانية و3 من رجال الأمن لإصابات مختلفة نُقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفي ختام البيان، شددت رئاسة أمن الدولة في السعودية، على مواصلتها بعزيمة وإصرار وحزم في التصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن هذه البلاد واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها، ولن يكون بمنأى عن قبضة رجال الأمن بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ليناء الجزاء الرادع.. والله الهادي إلى سواء السبيل.