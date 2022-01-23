بشرى سارة من السعودية للمقيمين حول مد الإقامة وتأشيرة العودة

تحاول السعودية تحويل كل المعاملات في الوقت الحالي إلى النظام الإلكتروني بدلًا من اليدوي، ولهذا قررت تجديد صلاحية التأشيرة بكل أنواعها بشكل إلكتروني، وهذا ما كشف عنه وزير القوى العاملة المصري الدكتور محمد سعفان، موضحًا أن وسيلة مد الصلاحية ليست هي الوحيدة البشرى السارة من المملكة للمقيمين، بل هناك قرار آخر، سيكون سببًا في سعادة المئات.

تمديد صلاحية التأشيرة إلكترونيًا

وأوضح وزير القوى العاملة، أن القنصلية المصرية بالمملكة حصلت على نص القرار السعودي، الخاص بتجديد صلاحية الأقامة والتأشيرة الخاصة بزيارة المملكة والعودة إليها، عن طريق مركز المعلومات الوطني المتخصص في تقديم خدمات حكومية للمواطنين، وبذلك لن يكون هناك حاجة للتعامل مع الجوازات كثيرًا.

تجديد صلاحية الإقامة والتأشيرة مجانًا

وأشار وليد عبدالرزاق أحمد، المسؤول عن مكتب التمثيل العمالي الخاص بمصر في مدينة جدة، إلى أن كل التأشيرات والإقامات سيتم تجديدها مجانًا حتى نهاية يناير الجاري عبر أبشر، ولذلك لتسهيل هذه الخطوة على جميع المقيمين والراغبين في القدوم للسعودية الفترة المقبلة.

وقال الملحق بالمكتب العمالي، إن إدارة الجوازات بالسعودية، أكدت أن تأشيرة العودة سيتم العمل عليها حتى 31 يناير الحالي، ولكن يجب أن يكون المتقدم حاصل على كل الجرعات المطلوبة من لقاح كورونا قبل مغادرة المملكة، حتى لو كان من الدول التي تم فيها تعليق الطيران لفترة مؤقتة نتيجة انتشار الفيروس التاجي.

عبر منصة #أبشر، بإمكانك الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة، وكامل تفاصيلها بشكل إلكتروني #الجوازات_في_خدمتكم pic.twitter.com/Ku86u7rsSU — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) January 23, 2022

صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للسعودية

وأكد “أحمد”، أن المملكة ستمنح تأشيرة الخروج والعودة صالحة لمدة 3 أشهر من تاريخ حصول المواطن على الأوراق، ولذلك يجب الالتزام بالمدة المقررة للتمكن من العودة مرة إلى أخرى السعودية مرة أخرى، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا ببعض الدول، مما يتسبب أحيانًا في وجود قرارات مفاجأة، ولذلك يجب الحرص على تمديد التأشيرة والإقامة قبل انتهاء موعد القديمة والالتزام بالمواعيد الجديدة.