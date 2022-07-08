متحدث حساب المواطن الرسمي يكشف معلومة هامة للمسجلين الجدد حتى يستحقوا دفعة شهر أغسطس

خلال الأيام القليلية الماضية أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين العديد من القرارات الملكية الهامة، والتي كان أبرزها إعادة فتح باب التسجيل من جديد في حساب المواطن، وذلك وفق الضوابط التي تم الإعلان عنها في السابق، كما كشف عن الخطوات المطلوبة للتسجيل من جديد في حساب المواطن.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

الدخول إلى رابط حساب المواطن من هنا.

إنشاء حساب إلكتروني جديد بالبوابة الخاصة بالبرنامج وتسجيل رقم الهوية والهاتف وتاريخ الميلاد.

تسجيل الدخول للموقع من خلال كلمة السر التي ستصل للمواطن عبر هاتفه الذي سجله.

تغيير كلمة المرور.

مراجعة البيانات والتأكد منها.

تقديم المستندات المطلوبة.

إكمال طلب التسجيل والبيانات المطلوبة.

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معلومة هامة لاستحقاق دفعة أغسطس

وفي هذا السياق أجاب المتحدث الرسمي لحساب المواطن عن سؤال هام يشغل أغلب المسجلين الجدد، وهو أنه إذا قام بعض الأشخاص بالتسجيل أو إعادة تقديم طلب فهل سيحق له صرف دعم شهر أغسطس، وأجاب المتحدث الرسمي قائلاً أنه في حال تمام التسجيل أو إتمام إعادة تقديم طلب فسيتم على الفور دراسة الأهلية، واستحقاق دعم دفعة شهر أغسطس.