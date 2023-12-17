عاجل.. مانشستر  سيتي يصل المملكة العربية السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية (فيديو)

وصل مانشستر سيتي الإنجليزي المملكة العربية السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية 2023، بعد المباراة التي خاضها أمام كريستال بالاس بالأمس السبت.

وكان السيتي قد تعادل مع كريستال بالاس بهدف لكل فريق، في المباراة التي لُعبت ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي فيديوهات لحظة وصول الفريق الإنجليزي وسط حفاوة كبيرة من الجانب السعودي، حيث سيلعب السيتي من الدور نصف النهائي للبطولة، مما يجعله يواجه أوراوا الياباني، والفائز من هذا المباراة سيتأهل للمباراة النهائية من كأس العالم للأندية.

في المقابل، يلتقي الأهلي المصري بنظيره فلومينينسي البرازيلي، في نفس الدور، حيث سيلتقي الفائز من هذه المباراة بالمنتصر من موقعة مانشستر سيتي واوراوا الياباني.

وكان الأهلي قد نجح في تخطي عقبة اتحاد جدة السعودي في الدور ربع النهائي من مونديال الأندية، بعدما حقق الفوز على العميد بنتيجة 3/1، في المباراة التي شهدت مستوي فني وتكتيكي عالي ومميز من لاعبي المارد الأحمر.

لحظة وصول مانشستر سيتي السعودية

📹— لـ أول مرة إيرلينغ هالاند في المملكة العربية السعودية 💙💙💙💙pic.twitter.com/sT1f8ccFtx — عالم هالاند 🇳🇴 (@EH9_World) December 17, 2023

ويمتلك مانشستر سيتي قاعدة جماهيرية كبيرة في المملكة العربية السعودية، حيث يتوقع تواجد جماهير غفيرة وكبيرة في ملعب المباراة أمام أوراوا الياباني.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 بعثة مانشستر سيتي تصل الى جدة pic.twitter.com/kQey0XRGxw — عبداللطيف 📊 (@1latev) December 17, 2023

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي أمام أوراوا الياباني في الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل.