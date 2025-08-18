أخبار السعودية

عاجل.. قطر تتخذ قرار هو الأول من نوعه بشأن صلاة الجمعة وتستثني بعض الجهات من تنفيذه

قامت الحكومة القطرية منذ قليل بإصدار قرار هام يُلزم كافة المحلات العامة والصناعية والتجارية بوقف العمل نهائياً لمدة ساعة ونصف وذلك بدايةً من الأذان الأول لصلاة الجمعة، وجاء القرار لتنظيم العمل ومراعاة الطابع الإجتماعي والديني للبلاد.

عاجل.. قطر تتخذ قرار هام منذ قليل بشأن صلاة الجمعة والجهات المستثناة من القرار

غلق المحلات ساعة ونصف أثناء صلاة الجمعة

وتم نشر نشر قرار غلق المحلات ساعة ونصف أثناء صلاة الجمعة في الجريدة الرسمية، كما نص القرار على مزاولة المحال لكافة أنشطتها طوال اليوم وذلك وفق تقديرها، واستثنى القرار عدد من الأنشطة الحيوية.

وجاءت الصيدليات والمستشفيات ومحطات الوقود والمخابز والفنادق والطيران وشركات الإتصالات من الجهات المستثناة من القرار، كما يستثنى أيضاً من القرار المحلات التجارية في المنافذ البحرية والبرية والمطارات، ويدخل القرار حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية.

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


