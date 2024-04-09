أخبار السعودية

عاجل.. قرار مفاجئ من السعودية بشأن صلاة عيد الفطر

أحمد علي

شهدت الساعات القليلة الماضية صدور قرار مفاجئ من قبل المسؤولين في المملكة العربية السعودية بشأن إقامة صلاة العيد.

وكانت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية قد أعلنت عن عدم رؤية هلال شهر شوال غدًا الثلاثاء الموافق التاسع من أبريل الجاري لعام 2024، لتؤكد على أن غدًا المُتمم لشهر رمضان المبارك، على أن يكون يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقررت المملكة العربية السعودية بقياداتها المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في عدم إقامة صلاة العيد في المصليات المكشوفة بالمدن والمحافظات التي يتوقع فيها هطول الأمطار، والاكتفاء بإقامتها في الجوامع.

وتوقع المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية أن تشهد المملكة العربية السعودية هطولًا للأمطار بكثافة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن عيد الفطر المبارك سيشهد أمطار غزيرة، مؤكدًا على أن المواطنين سيستمتعون بأجواء مختلفة ورائعة.

الجدير بالذكر أن عددًا من الدول العربية قد أعلنت خلال الساعات الماضية عن أن الأربعاء المقبل سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك ومنها مصر والسعودية وفلسطين والإمارات والبحرين وقطر والسودان والكويت.


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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
بالإضافة إلى قدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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