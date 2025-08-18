أخبار السعودية

عاجل.. قرار سامي من الأمير محمد بن سلمان يتعلق بأحد مستشاري الديوان الملكي

صدر منذ قليل موافقة سامية من ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، بتعيين الدكتور فهد بن عبد الله تونسي المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية بالبحر الأحمر.

وفور صدور مصادقة الأمير محمد بن سلمان على القرار المذكور، رفع مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر شكره وامتنانه لولي العهد على هذا القرار، وأكد المجلس على أن القرار جاء امتداداً للدعم المستمر للهيئة منذ توليه القيادة الحكيمة، والتي تعمل على تعزيز مكانة السعودية على خارطة العالم.

كما تقدم المستشار بالديوان الملكي الدكتور فهد تونسي، بشكره للأستاذ أحمد الخطيب على رئاسته لمجلس الهيئة، وما نتج عن ذلك من ثمار ملموسة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

