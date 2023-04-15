عاجل.. قرار جديد من حساب المواطن بشأن طلبات الاعتراض للدفعة 65 “دفعة إبريل”

خلال البوابة الإلكترونية له، أعلن برنامج حساب المواطن عن البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 65، كما كشف عن الإجراءات المتبعة في حالة عدم صرف الدعم للأشخاص المستفيدين ممن لديهم “إيقاف خدمات” وحسابهم البنكي نشط، حيث يمكن لهؤلاء الأشخاص التوجه إلى البنك للإستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن، وفي حال واجهته مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك، كما أودع حساب المواطن، الدفعة 65 في حسابات المستفيدين يوم الإثنين الماضي، وتضمنت صرف الدعم الإضافي، الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان عبدالعزيز بتمديده لمدة أربعة أشهر إضافية.

كما أكد حساب المواطن أنه يجب على المواطن الذي يتم خصم أي مبلغ منه من قبل البنك أن يتقدم بشكوى للبنك، إذ لا يحق للبنك الخصم من مبلغ الدعم المقدم للمستفيدين، وفي حالة لم يقم البنك بحل تلك المشكلة فبإمكانه تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي بالضغط هنا.

كما وجه حساب المواطن الأشخاص المستفيدين من البرنامج ممن لم يتم إيداع الدعم في حساباتهم البنكية على الرغم من تأكيد “الصرف” بضرورة مراجعة البنك، وأوضح الإجراءات الواجب اتباعها في تلك الحالة كالتالي:-

في حال كانت الدفعة “مدفوعة” فعلى المستفيد مراجعة البنك، والتأكد من عدم إيداع الدفعة.

أما في حال لم يتم الإيداع فبإمكانه رفع طلب على صوتك مسموع واختيار الآتي:

– نوع الطلب الرئيسي “المدفوعات”

– نوع الطلب الفرعي” لم يتم استلام الدفعة”

– حالة الدفعة تحت الإجراء للصرف.

-نوع الطلب الفرعي “لم يتم استلام الدفعة” من خلال الرابط التالي اضغط هنا.