عاجل| قرار جديد من السعودية بشأن السفر والقدوم من الإمارات ودول أخرى

أشارمسؤول في وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية منذ قليل، أنه تقرر تعليق القدوم إلى السعودية عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية، من عدة دول، وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بدءً من صباح الأربعاء 8 سبتمبر.

قرار جديد من السعودية بشأن السفر والقدوم من الإمارات

ويأتي هذا القرار بعد تعليق السفر إلى عدة دول من العالم وكذلك تعليق القدوم منها، على إثر رصد السعودية لمتحور كورونا الجديد في هذه الدول، ولذك قامت الجهات المعنية برفع تقارير جديدة حول مستجدات الوضع الصحي في تلك الدول واستقرار الوضع الوبائي بها.

ولهذا قررت السعودية تعليق القدوم إلى المملكة عبر جميع منافذها، بدايةً من الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وذلك للدول الآتية.

الإمارات.

جنوب أفريقيا.

الأرجنتين.

كما تقرر السماح للمواطنين بالسفر إلى هذه الدول، مع ضرورة الإلتزام بجميع الإجراءات الوقائية والإحترازية، وأفادت الداخلية السعودية أن تلك الإجراءات تخضع للتقييم بشكل مستمر، وأن الجهات الصحية هي من تتخذ القرار في هذا الشأن، وحسب تطورات الأوضاع لفيروس كورنا.