الآن فرصتك الأخيرة الليلة مع مسابقة الحلم.. العد التنازلي بدأ لسحب الـ100.000 $ واللحظات الحاسمة اقتربت

اقتربت اللحظات الحاسمة الأخيرة للتأهب لسحب الـ100 ألف دولار الليلة مع مسابقة الحلم، حيث سيتم إجراء السحب على الهواء مباشرة بعد قليل، والليلة سيتم الإعلان رسمياً عن إسم الفائز الجديد والذي سيصبح مليونيراً برسالته البسيطة التي أرسلها من هاتفه وكانت سبباً في سعادته.

سحب مسابقة الحلم على 100 ألف دولار الليلة

وتحقيق الأحلام ما زال ممكناً مع الحلم، والتي حققت أحلام العديد من المشتركين، فكم من شاب تغيرت حياته بسبب اشتراكه وربحه من المسابقة، وكم من شخص كانت عليه ديون فسددت الحلم ديونه بعد فوزه بإحدى جوائزها، وكم شخص آخر كان يريد بيتاً وزوجة ومع الحلم تحققت أمنياته وتزوج واشترى بيتاً وسيارة.

ويوجد اليوم فرصة ذهبية من مسابقة الحلم، حيث أن الإشتراك الآن يجعل المشترك يدخل سحب الليلة على 100 ألف دولار، وكذلك يؤهل لدخول سحب المليون دولار في شهر ديسمبر القادم، فبادر برسالة للحلم الآن، فقد تكون هذه لرسالة سبباً في سعادتك طوال حياتك وقد تكون أنت الفائز، فاشترك وانتظر الإتصال بك على الهواء مباشرة.