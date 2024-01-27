عاجل| عبر البطاقة الرقمية.. نتائج الأهلية للضمان الاجتماعي المطور صدرت الآن

صدرت منذ قليل نتائج الأهلية للدفعة رقم 26 لراتب شهر فبراير 2024، ويمكن الاستعلام عبر البطاقة الرقمية.

خطوات الاستعلام عن الأهلية عبر البطاقة الرقمية

يمكن الاستعلام عن الدفعة 26 عبر اتباع الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية.

أدخل كلمة المرور ورقم الهوية.

انقر على الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد.

انقر على برامج الدعم، ثم انقر على برنامج الضمان الاجتماعي المطور.

انقر على الأهلية والاستحقاق، وستظهر أمامك جميع تفاصيل الأهلية لهذا الشهر.

ويمكن تقديم اعتراض فورا من خلال الموقع إذا وجدت نفسك غير مؤهل، وذلك عبر الضغط على أيقونة «تقديم اعتراض» وإدخال البيانات المطلوبة.