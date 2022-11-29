عاجل.. طبيب أنغام يكشف عن موعد عودتها للغناء

أكد الدكتور أكرم العدوي الطبيب المعالج للفنانة أنغام على تحسن الحالة الصحية للنجمة واستقرارها النسبي وذلك بعد خضوعها لعمليات جراحية دقيقة ولكنها بفضل الله شفيت تمامًا وتستطيع الخروج من المستشفى في أي وقت شاءت.

الطبيب المعالج أنغام يمكنها الغناء من غدًا

وكشف الدكتور أكرم عدوي خلال مداخلة له مع برنامج “MBC Trending” عن موعد عودة الفنانة أنغام للغناء مؤكدًا بأنها تستطيع الخروج من المستشفى من الآن بالإضافة إلى ممارسة الغناء من الغد إذا رغبت ويمكنها أيضًا البقاء في المستشفى لمدة يوم أو كثر وذلك لقضاء فترة النقاهة تحت الرعاية الصحية.

أنغام تطلب من طبيبها طمأنة جمهورها

وأوضح الدكتور أكرم العدوي الطبيب المعالج للفنانة أنغام بأن النجمة عادت إلى حالتها الطبيعية بنسبة 100%، بالإضافة إلى أن تصريحاته التي كشفها خلال مداخلة البرنامج كانت بطلب شخصي من النجمة أنغام وذلك من أجل طمأنة جمهورها الحبيب ومنع تداول الشائعات حول إصابتها بأورام خبيثة بالإضافة إلى حالتها الصحية وتدهورها.

طبيب أنغام يكشف تفاصيل مرضها بالكامل

أوضح الطبيب المعالج للفنانة أنغام بأن النجمة كانت تعاني من بعض الاضطرابات أدت إلى آلام في البطن ونزيف حاد، ومن خلال الفحوصات التي أجريت على النجمة تبين وجود أورام ليفية في أسفل البطن، وتم إجراء عملية استئصال لهذه الأورام بالإضافة إلى استئصال الرحم وتمت تلك العمليات بنجاح دون من أي تعقيدات.