عاجل.. ضباب وجريان للسيول وصواعق رعدية على هذه المناطق في السعودية

أعلن المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على مواقع التواصل عن توقعات حالة الطقس في المملكة العربية السعودية اليوم السبت الموافق 11 من نوفمبر، كما نصت هذه التوقعات على أنه ماتزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.

الصورة من موقع اليوم السابع

وتضم أجزاء من مناطق عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة قد تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، وقد يتكون الضباب خلال الصباح الباكر والليل على بعض أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح

وأكد التقرير على أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول بشكل تدريجي إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة والتي تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة.

ويرتفع الموج من نصف متر إلى متر ونصف وقد يصل إلى أعلى من مترين ونصف وقد يصاحبها تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

أما بالنسبة لحركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون شمالية وتتحول إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر, وحالة البحر خفيف الموج.

صواعق رعدية على جازان

قام المركز الوطني للأرصاد اليوم بإصدار تنبيهًا بسقوط أمطار متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وجريان السيول، على محافظات الطوال، وأبو عريش، وأحد المسارحة، وصامطة، الحرث، وصبيا، وضمد، ، والريث، والداير، وفيفا، والعارضة، والعيدابي، وهروب، ومركز الفطيحة.