عاجل.. شخص يُلقي بنفسه من أعلى الحرم المكي والأمن يُباشر حالته

الحرم المكي بالمملكة العربية السعودية يعد أحد أفضل بقاع الأرض، وذلك لما له من مكانة مقدسة وكبيرة دينيًا، كونه الملتقى الأول للمسلمين حول العالم.

وشهدت الساعات القليلة الماضية إلقاء شخصًا لنفسه من الأدوار العليا للحرم المكي، وسط دهشة جميع الحضور من ما حدث.

وقامت القوات الخاصة لأمن المسجد الحرام، اليوم الثلاثاء، بمباشرة حالة شخصًا قام بإلقاء نفسه من الأدوار العليا للمسجد الحرام بالمملكة العربية السعودية.

وكشفت مديرية الأمن العام في بيان عبر منصة «X»، عبر موقع التواصل الاجتماعي جرى نقل الشخص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة واستكمال الإجراءات النظامية.

في سياق متصل، أكدت تقارير صحفية سعودية أن الأمن السعودي اصطحب الشخص الذي قام بإلقاء نفسه من أعلى الأدوار في المسجد الحرام لأقرب مستشفى.

وأوضحت أن عقوبة السجن تنتظر هذا الشخص، خاصة وأن ما فعله يعرض حياته للخطر، بجانب حياة المعتمرين والمصلين أيضًا، بالإضافة إلى أنه وجه إساءة كبيرة للمملكة العربية السعودية بحضور مصلين من جميع أنحاء العالم.

الجدير بالذكر أن الشعب السعودي يحتفل خلال الفترة الحالية والقادمة بعيد الفطر المبارك، حيث سيكون غدًا.