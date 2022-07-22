عاجل| سعودي يطلق النار على طبيب شرعي مصري بالسعودية داخل مقر عمله والطبيب المصري في العناية المركزة
كشفت العديد من المصادر عن واقعة جديدة لإطلاق النار من مواطن سعودي تجاه طبيب شرعي مصري يعمل بمركز السموم في مدينة القصيم بالمملكة العربية العربية السعودية، وتعد هذه هي الحالة الثانية خلال أسبوع واحد تقريباً، وذلك بعد قيام سيدة سعودية قبل أيام قليلة بإطلاق رصاصتين على طبيب صيدلي مصري أدت إلى وفاته في الحالة، ولم يدفن إلا أول أمس بعد إنهاء إجراءات عودة جثمانه إلى الأراضي المصرية.
إطلاق النار على طبيب مصري بالسعودية
وكان الطبيب المصري ينفذ تعليمات النيابة العامة السعودية، والتي أمرت بتشريح الجثمان، إلا أن المواطن السعودي اعترض على التشريح، ويريد أن يأخذ جثمان أخيه بدون تشريح مع استخراج تصريح الدفن، وبعد رفض الطبيب المصري والذي ينفذ تعليمات النيابة، قام السعودي بإطلاق النار عليه.
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ووفق ما تداولته العديد من الصحف المصرية فإن الطبيب الشرعي المصري الذي أُطلق النار عليه تم نقله للمستشفى على الفور، كما تم استخراج الرصاصة من جسده، وأفادت التقارير الطبية أن الرصاصة أصابت الطبيب في مكان غير مميت، وهو يرقد الآن بالعناية المركزة تمهيداً لإجراء عملية أخرى.
كما تم تم القبض على المواطن السعودي مرتكب واقعة إطلاق النار ضد الطبيب المصري، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.
رابي يكب لهو الشفاه ويعافيك يارب العالمين كل ذي حق احقرابي العباد مبغير بقوم حتى يغاير ما في أنفسهم الله يحفظك الدول العربية السعودية والخليج كلو حفظ الله ورعايته يارب يجيب المتراذ دعان يارب يسراف عنا السوا ويعافيك لم يحب ويراض يرحمه يرحيم يارب انك عفوا كريم تحب العفو اعافي عنا يحنان يامنان يارب العالمين