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عاجل| سحب رعدية ممطرة تغطى أجزاء من مكة المكرمة

محمود سليم

أظهرت صور الأقمار الصناعية سحبًا رعدية ممطرة تغطي أجزاء من منطقة مكة المكرمة، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس 2023.

سحب رعدية ممطرة -مصدر الصورة: منصة إكس

تسير السحب

كما تسير السحب داخل البحر بمحاذاة المحافظات الساحلية جدة والليث.
ومن المتوقع أن تشهد منطقة مكة المكرمة، خلال الساعات القادمة، هطول أمطار متوسطة على عدد من المحافظات، منها: جدة وأضم وميسان، الطائف، والجموع والعاصمة المقدسة وعدد من المحافظات الأخرى.

هطول أمطار

كما توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق بالمملكة، تشمل: الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية.

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محمود سليم

صحفي وصانع محتوى منذ 2015، حاصل على ليسانس آداب، شعبة صحافة وإعلام.

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