عاجل| سحب رعدية ممطرة تغطى أجزاء من مكة المكرمة

أظهرت صور الأقمار الصناعية سحبًا رعدية ممطرة تغطي أجزاء من منطقة مكة المكرمة، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس 2023.

سحب رعدية ممطرة -مصدر الصورة: منصة إكس

تسير السحب

كما تسير السحب داخل البحر بمحاذاة المحافظات الساحلية جدة والليث.

ومن المتوقع أن تشهد منطقة مكة المكرمة، خلال الساعات القادمة، هطول أمطار متوسطة على عدد من المحافظات، منها: جدة وأضم وميسان، الطائف، والجموع والعاصمة المقدسة وعدد من المحافظات الأخرى.

🔴صور الأقمار الصناعية تُظهر السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة #مكة_المكرمة وداخل البحر بمحاذاة المحافظات الساحلية #جدة #الليث

لمتابعة مستجدات الطقس نأمل متابعة صفحة الإنذار المبكر وموقع المركز الوطني للأرصاد.#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/WUyCRTVpsM — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) December 3, 2023

هطول أمطار

كما توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق بالمملكة، تشمل: الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية.