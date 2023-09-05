عاجل| رصد مخالفات عدم وجود تأمين سار للسيارات إلكترونياً أول أكتوبر 2023

كشفت إدارة المرور السعودي موعد بَدْء رصد مخالفات عدم وجود تأمين سار للسيارات إلكترونيًا أول أكتوبر 2023، فيمَا أكدت أن الرصد الآلي يشمل جميع السيارات على الطرق الرئيسية، لذلك ناشدت الإدارة العامة للمرور كافة المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشاد المرورية من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين من الكوارث المرورية التي راح ضحيتها الكثير من المواطنين والمقيمين خلال السنوات الماضية.

قناة الإخبارية

غرامة عدم وجود تأمين سار للمركبة

شملت التعديلات المروية عقوبات مشددة على المخالفين لأنظمة المرور في السُّعُودية، من بين أهم التعديلات صدور الأمر السامي رَقْم (115/م) في الخامس عشر من شهر ذي الحَجَّة عام ١٤٣٩ بتوقع غرامة مالية قدرها 100 ريال سعودي كحد ادني على مخالفة ( عدم وجود تأمين سار للمركبة) فيمَا قد تصل الغرامة المالية إلى 150 ريال كحد أقصى للعقوبة، لذا نكركم برابط الاستعلام عن المخالفات المرورية.

#المرور_السعودي يعلن استكمال البدء بأتمتة رصد مخالفة "عدم وجود تأمين سارِ للمركبة" إلكترونياً، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1/ 10/ 2023 م. pic.twitter.com/JyVuOgml7g — المرور السعودي (@eMoroor) August 31, 2023

رقم المرور السعودي للاستفسار

أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي العديد من وسائل الاتصال المجانية للمواطنين السعوديين والمقيمين لتقديم الشكاوى أو الرد على الاستفسارات طوال اليوم، وحددت لكل منطقة أرقام معينة كالتالي:

إدارة مرور الرياض: رَقَم الجوال 0114092446، رَقْم الفاكس 0114012001.

مرور العاصمة المقدسة: رَقَم الهاتف 0125284472، فاكس 0125283484.

إدارة مرور منطقة القصيم: رَقَم الهاتف 0163814604، رَقَم الفاكس 0163812777.

مرور حائل: رَقْم الهاتف 0165321454، رَقْم الفاكس 0165330105.

إدارة مرور الشرقية: رَقَم الجوال 0138260111، رَقَم الفاكس 0138266870.

مرور جازان: رَقْم الجوال 0173237372، رَقَم الفاكس 0173223312.

إدارة مرور نجران: رَقَم الهاتف 0175224404، رَقَم الفاكس 0175224408.

مرور الباحة: رَقْم الهاتف 0177250988، رَقَم الفاكس 0177250888.

إدارة مرور عسير: رَقَم الهاتف 0172242236، رَقَم الفاكس 0172250616.

مرور الجوف: رَقْم الهاتف 0146241628، رَقْم الفاكس 0146243193، ونذكركم برابط نقل ملكية سيارة.

إدارة مرور الحدود الشِّمالية: رَقْم الجوال 0146621600، رَقَم الفاكس 0146620204.

مرور المدينة المنورة: رَقْم الهاتف 0148364200، رَقَم الفاكس 0148372676.

إدارة مرور جَدَّة: رَقَم الهاتف 0126716385، رَقْم الفاكس 0126700700.

مرور الطائف: رَقْم الهاتف 0127450666، رَقْم الفاكس 0127454039.

إدارة مرور تبوك: رَقْم الهاتف 0144236972، رَقْم الفاكس 0144236972، ونذكركم برابط الحصول على رخصة قيادة للنساء.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير المفصل عن بَدْء رصد مخالفات عدم وجود تأمين سار للسيارات إلكترونيًا أول أكتوبر 2023.