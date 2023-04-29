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رسمياً| التعليم تعلن اعتماد العمل بالتوقيت الصيفي بدايةً من الغد وتوقيتات الإصطفاف والمدارس المسائية

إسلام عوض

أعلنت الإدارة العامة بتعليم الطائف عن اعتماد العمل بالتوقيت الصيفي اعتباراً من الغد الأحد الموافق العاشر من شوال لعام 1444هـ، والذي يوافق الثلاثين من شهر أبريل الجاري 2023.

رسمياً| التعليم تعلن اعتماد العمل بالتوقيت الصيفي بدايةً من الغد وتوقيتات الإصطفاف والمدارس المسائية

اعتماد التوقيت الصيفي غداً

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كما كشفت التعليم عن بداية الإصطفاف الصباحي وبداية الحصة الأولى، وكذلك بداية التوقيت المسائي والحصة الأولى، وجاءت المواعيد الجديدة وفق ما يلي.

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أولاً| موعد الإصطفاف الصباحي سيكون في الساسعة السادسة و45 دقيقة.
ثانياً| بداية الحصة الأولى ستكون في تمام الساعة السابعة صباحاً.
ثالثاً الفترة المسائية وبداية الحصة الأولى في تلك الفترة ستكون في تمام الساسعة الواحدة ظهراً.

كما نصحت إدارة تعليم الطائف بالحضور مبكراً، مؤكدةً على أن الحضور المبكر هو أحد أسباب التفوق الدراسي.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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