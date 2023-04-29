رسمياً| التعليم تعلن اعتماد العمل بالتوقيت الصيفي بدايةً من الغد وتوقيتات الإصطفاف والمدارس المسائية

أعلنت الإدارة العامة بتعليم الطائف عن اعتماد العمل بالتوقيت الصيفي اعتباراً من الغد الأحد الموافق العاشر من شوال لعام 1444هـ، والذي يوافق الثلاثين من شهر أبريل الجاري 2023.

اعتماد التوقيت الصيفي غداً

كما كشفت التعليم عن بداية الإصطفاف الصباحي وبداية الحصة الأولى، وكذلك بداية التوقيت المسائي والحصة الأولى، وجاءت المواعيد الجديدة وفق ما يلي.

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أولاً| موعد الإصطفاف الصباحي سيكون في الساسعة السادسة و45 دقيقة.

ثانياً| بداية الحصة الأولى ستكون في تمام الساعة السابعة صباحاً.

ثالثاً الفترة المسائية وبداية الحصة الأولى في تلك الفترة ستكون في تمام الساسعة الواحدة ظهراً.

كما نصحت إدارة تعليم الطائف بالحضور مبكراً، مؤكدةً على أن الحضور المبكر هو أحد أسباب التفوق الدراسي.