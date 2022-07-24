فتح باب التسجيل اليوم الأحد.. رابط جامعة جدة للقبول والتسجيل ببرنامج البكالوريوس لهذه التخصصات والكليات

أعلنت جامعة جدة بشكل رسمي عن فتح باب القبول والتسجيل بالعام الجامعي 1444، وذلك بداية من اليوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة 1443 وحتى يوم السبت الموافق 1- 1- 1444 هـ، وتبدأ الجامعة بدايةً من اليوم في استقبال طلبات القبول بمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس لعام 1444 هـ.

فتح باب القبول والتسجيل في جامعة جدة

كما يتم استقبال طلبات القبول بجامعة جدة عبر البوابة الإلكترونية https://adm.uj.edu.sa، وسوف يتم الإجابة عن جميع الإستفسارات التي تتعلق بمراحل القبول عن طريق التسجيل في تويتر [email protected].

كما أكد الدكتور عيسى بن عبد الله السلمي عميد القبول والتسجيل في جامعة جدة على أنه سوف يتم القبول خلال العام الجاري بتخصصات الحاسوبية والهندسة والصحية ضمن السنة المشتركة، ومن ناحية القبول المباشر فسيكون ببرامج البكالوريوس في هذه الكليات التالية.

كليات الأعمال. العلوم. علوم الرياضة. القانون والدراسات القضائية. التصاميم والفنون. اللغات والترجمة. العلوم الإجتماعية. الإتصال والإعلام. القرآن الكريم. الدراسات الإسلامية. العلوم والآداب فرعي خليص والكامل

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كما أن جامعة جدة بالمملكة العربية السعودية قد تأسست في عام 2014 ميلادية، بأمر سامي من الملك حمل رقم 20937، وصادر بتاريخ 2- 6- 1435 هـ.