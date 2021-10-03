عاجل| رابط التقديم على وظائف نسائية شاغرة بجامعة الملك فيصل 1443 هـ

إيماءً إلى رؤية القيادة الحكيمة للمملكة من توطين أبنائها من كلا الجنسين بالوظائف المختلفة بكافة مؤسساتها الحكومية في جميع المجالات فقد أعلنت جامعة الملك فيصل عن توافر عدد 15 وظيفة صحية وفنية في مجمع العيادات الطبية التابعة للجامعة ومن الجدير بالذكر أن موعد التقديم على الوظائف النسائية الشاغرة بجامعة الملك فيصل تبدأ يوم الأحد 2021/10/3 الموافق 1443/2/26 وينتهى يوم الخميس 2021/10/7 الموافق 1443/3/1 على الوظائف التالية :

طبيب نائب طبيب مقيم أخصائي أول أخصائي فني

شروط التقديم للوظائف الشاغرة

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

أن يكون لائق طبيا

التفرغ التام للوظيفة بدوام عمل كامل

أن يكون حاصلا على شهادة علمية معتمدة من الجامعات السعودية أو إرفاق المعادلة لغير الجامعات السعودية

إرفاق سنين الخبرة إن وجدت

يتم عمل مقابلة مع المختصين لاجتياز الاختبارات الشخصية

تحديد تخصص العمل الذى يتم اختياره للتقديم عليه طبقا للمؤهل

رابط التقديم على الوظائف النسائية الشاغرة بجامعة الملك فيصل

يتم تقديم الطلبات من خلال رابط الوظائف الشاغرة بجامعة الملك فيصل وإرفاق جميع المستندات المطلوبة لحين البت في الطلبات المقدمة وعمل المقابلات الشخصية لاستكمال إجراءات التعيين يتم إلغاء الطلب في حالة تقديم معلومات شخصية غير سليمة أو عدم استيفاء الأوراق المطلوبة أو التقديم على أكثر من وظيفة، ينطبق على الوظائف جميع المميزات الحكومية من حيث عمل تأمين طبى شامل والتسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية وإجازة سنوية مدفوعة الأجر