أخبار السعودية

عاجل.. دول أوروبية كبيرة تعترف بالدولة الفلسطينية بمساعدة السعودية

أحمد علي

تصاعدت الأحداث خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما اعترفت ثلاثة دول أوروبية كبيرة بدولة فلسطين، وسط رفض صهيوني كبير وغاضب من هذه الدول.

وكانت النرويج قد اعترفت بفلسطين بالأمس الثلاثاء الموافق الحادي والعشرون من مايو الجاري، بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية بإدانة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع جالانت بأنهم سببًا في الإبادة الجماعية التي حدثت في غزة، بالإضافة إلى جرائم الحرب التي قاموا بها.

واعترفت ثلاثة دول أوروبية كبيرة بدولة فلسطين وهم: إسبانيا وإيرلندا والنرويج، مما جعل هناك سخط وغضب صهيوني كبير من دعم الثلاثة دول الأوروبية الكبرى بالدولة الفلسطينية.

وتحدث وزير الخارجية النرويجي بالأمس عن أن بلاده على استعداد تام باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو تنفيذًا لقرار المحكمة الجنائية الدولية.

في سياق متصل، أعلنت فرنسا أنها تحتاج الوقت المناسب للإعلان عن موقفها الداعم للإعتراف بالدولة الفلسطينية، بعد الضغط السعودي من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وعدد من القيادات السعودية الأخرى.


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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.


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