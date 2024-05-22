عاجل.. دول أوروبية كبيرة تعترف بالدولة الفلسطينية بمساعدة السعودية

تصاعدت الأحداث خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما اعترفت ثلاثة دول أوروبية كبيرة بدولة فلسطين، وسط رفض صهيوني كبير وغاضب من هذه الدول.

وكانت النرويج قد اعترفت بفلسطين بالأمس الثلاثاء الموافق الحادي والعشرون من مايو الجاري، بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية بإدانة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع جالانت بأنهم سببًا في الإبادة الجماعية التي حدثت في غزة، بالإضافة إلى جرائم الحرب التي قاموا بها.

#تمرة💢|| عاجل🚨: وزير الخارجية النرويجي: قمنا بالاعتراف بدولة فلسطين دعماً لمبادرة السلام العربية🇸🇦. -📌: مبادرة السلام العربية هي مبادرة سعودية اطلقها الملك عبدالله 2002م .#السعودية_تنتصر_لدولة_فلسطين — تمرة • tmrrah (@tmrrah9) May 22, 2024

واعترفت ثلاثة دول أوروبية كبيرة بدولة فلسطين وهم: إسبانيا وإيرلندا والنرويج، مما جعل هناك سخط وغضب صهيوني كبير من دعم الثلاثة دول الأوروبية الكبرى بالدولة الفلسطينية.

#تمرة💢|| عاجل🚨: السعودية🇸🇦تضغط بقوة بيانات مرتقبة لـ 3 دول اوروبية إضافية ستعترف بفلسطين #السعودية_تنتصر_لدولة_فلسطين — تمرة • tmrrah (@tmrrah9) May 22, 2024

وتحدث وزير الخارجية النرويجي بالأمس عن أن بلاده على استعداد تام باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو تنفيذًا لقرار المحكمة الجنائية الدولية.

#تمرة💢|| عاجل🚨: بعد الهزيمة الدبلوماسية الكبيرة لإسرائيل امام السعودية🇸🇦صباح اليوم … -إسرائيل تبدأ تخفيض مستوى العلاقات مع النرويج و اسبانيا و إيرلندا و تستدعي سفرائها #السعودية_تنتصر_لدولة_فلسطين https://t.co/gDVrguttKs pic.twitter.com/GZqmbT21Fa — تمرة • tmrrah (@tmrrah9) May 22, 2024

في سياق متصل، أعلنت فرنسا أنها تحتاج الوقت المناسب للإعلان عن موقفها الداعم للإعتراف بالدولة الفلسطينية، بعد الضغط السعودي من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وعدد من القيادات السعودية الأخرى.