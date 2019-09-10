عاجل.. حقيقة وفاة أحمد الشقيري

يعد أحمد الشقيري أحد أبرز الإعلاميين والدعاة السعوديين والذي نجح في استقطاب الشباب ببرنامج “خواطر” والذي قدمه على مدار سنوات وعالج فيه القضايا التي تهم الشباب والأمة الإسلامية واستهله بمقولته الشهيرة “لست عالماً ولا مفتياً ولا فقيهاً وإنما طالب علم”، وقد حازت برامجه شهرة واسعة في المملكة العربية السعودية والوطن العربي.







أخر منشورات الشقيري على فيسبوك







وقد ترددت على مدار الأيام الماضية أنباء عن وفاة الإعلامي والداعية الإسلامي السعودي أحمد الشقيري داخل إحدى المستشفيات بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية إثر أزمة قلبية مفاجئة وتم نشر الخبر في إحدى الصحف السعودية، وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي منشورات تقول بأن عائلة الشقيري قد أعلنت الوفاة.







وقد قامت عائلة الشقيري بنفي شائعة الوفاة وعلقت بأن ما نشر بالصحف ليس له أساس من الصحة بحسب قناة “MBC”.

يذكر بأن هذه ليست المرة الأولى التي تنطلق فيها الشائعات حول وفاة أحمد الشقيري، فقد انطلقت هذه الشائعة للمرة الأولى عام 2017 وقد نفاها الشقيري بتغريدة قام بنشرها على حسابه في تويتر.







أخر منشورات الشقيري على تويتر

يذكر أن الشقيري بدأ في مجال الإعلام عبر تقديم البرنامج التلفزيوني “يلا شباب” عام 2002 والذي اشترك بتقديمه برفقة عدد من الشبان وقد استطاع البرنامج اجتذاب هذه الفئة.

وقد ولد أحمد الشقيري في السادس من يونيو لعام 1973 بمدينة جدة السعودية (46 عاماً) بحسب ويكيبيديا.