عاجل: حصول السعودية على المرتبة الثانية عالميا في الوعي المجتمعي بالذكاء الاصطناعي

حصدت السعودية المرتبة الثانية عالميا في الوعي المجتمعي بالذكاء الاصطناعي، حيث كشف استطلاعُ للرأي عن ارتفاع معدل ثقة السعوديين بالتعامل مع منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية، وجاء ذلك وفقًا لتقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي بنسخته السادسة (Artificial Intelligence Index Report 2023)، الذي قد صدر عن جامعة ستانفورد الأمريكية في شهر أبريل الحالي.

السعودية في المرتبة الثانية عالميا بعد الصين في الوعي المجتمعي للذكاء الاصطناعي

ويعد تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي بنسخته السادسة (Artificial Intelligence Index Report 2023) مصدرًا شاملاً لواضعي السياسات والباحثين والمتخصصين في الصناعة، فمن الجدير بالذكر أنه يساهم في فهم الوضع الحالي للذكاء الاصطناعي والاتجاهات المستقبلية بشكلٍ أفضل، ولكن المملكة العربية السعودية قد حصلت على المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين، فيما يخص إيجابية وتفاؤل المواطنين السعوديين نحو منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المملكة، الأمر الذي قد حدث بفضل توجيهات وجهود حملة التحول الرقمي التي يقودها ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء “الأمير محمد بن سلمان”، ومن الجدير بالذكر أيضا أن ذلك كله كان في إطار رؤية المملكة 2030، حيث تسعى المملكة جاهدة إلى زيادة تعزيز الحوكمة الرقمية وتسهيل الأعمال ورفع مستوى جودة الحياة، ويعد هذا التقرير مصدرًا مهمًّا لفهم التحديات والفرص التي تنبت مع تطور الذكاء الاصطناعي في المملكة والعالم.

تفوق السعودية في استطلاعات الرأي على الكثير من الدول