عاجل| حساب المواطن يعلن نتائج الأهلية للدورة 45 شهر أغسطس 2021

أعلن منذ قليل حساب المواطن نتائج الأهلية للدورة 45 والخاصة بشهر أغسطس 2021، وبين أن المقبولين هم كل من تنطبق عليهم شروط الأهلية التي حددها الحساب منذ صدوره، ودعا حساب المواطن كافة المواطنين إلى الاستعلام عن أهلية الاستحقاق من خلال رابط الاستعلام الخاصة بالحساب من هنا.

شروط الأهلية لحساب المواطن الدورة 45 شهر أغسطس 2021

ويجب أن يتوافر في كل من يستحق الصرف الشروط التالية:-

أن يكون المسجل سعودي الجنسية ويستثني إبن أو ابنة المواطن والزوج والزوجة الغير سعوديين، وحاملوا بطاقات التنقل. أن يقيم المتقدم مقيم بشكل دائم داخل المملكة، أي انه لا يكون قد أقام خارج المملكة لمدة أكثر من 90 يوم خلال الأثني عشر شهر الاخيرة. أن يكون المستفيد غير مقيم في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون. أن تتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة. وتعتمد معايير الاستحقاق حسب دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين.

رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية للدورة رقم 45

يمكنك الاطلاع على نتائج الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، من هنا.