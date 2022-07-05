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عاجل.. حساب المواطن يعلن منذ قليل بدء إيداع دعم شهر يوليو الدفعة 56 وإعادة فتح باب التسجيل من جديد

سعيد شعبان

أعلنت الصفحة الرسمية الخاصة بحساب المواطن قبل قليل عن إيداع دعم شهر يوليو 2022 وذلك لجميع المستفيدين المكتملة طلباتهم، وسوف تستمر عملية الإيداع حتى نهاية اليوم الأربعاء الموافق السادس من يوليو الجاري.

عاجل.. حساب المواطن يعلن منذ قليل بدء إيداع دعم شهر يوليو الدفعة 56 وإعادة فتح باب التسجيل من جديد

حساب المواطن يبدأ في إيداع دعم يوليو

كما يمكن معرفة قيمة الإستحقاقات من خلال هذا الرابط https://portal.ca.gov.sa، واتباع الخطوات التالية.

بدء صرف الدفعة 56 حساب المواطن لشهر يوليو 2022 وتقديم الاعتراض على صوتك مسموع

بدء إيداع الدفعة 56 لشهر يوليو في حساب المواطن ورابط التقديم

أولاً| فتح بوابة حساب المواطن.
ثانياً| الضغط على الحاسبة التقديرية.
ثالثا| تحديد الحالة من الإختيارات.
رابعاً| الضغط على إحسب.
خامساً| سوف يظهر لك مبلغ الإستحقاق التقديري.

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وفي سياق متصل فقد صدرت أوامر ملكية بالأمس من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز، بإعادة فتح باب التسجيل في حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة سابقاً، كما صدر أمر ملكي ثاني بتخصيص مبلغ مالي قدرة 8 مليار ريال كدعم إضافي لجميع المستفيدين من حساب المواطن.

سعيد شعبان

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


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