عاجل.. حساب المواطن يعلن منذ قليل بدء إيداع دعم شهر يوليو الدفعة 56 وإعادة فتح باب التسجيل من جديد

أعلنت الصفحة الرسمية الخاصة بحساب المواطن قبل قليل عن إيداع دعم شهر يوليو 2022 وذلك لجميع المستفيدين المكتملة طلباتهم، وسوف تستمر عملية الإيداع حتى نهاية اليوم الأربعاء الموافق السادس من يوليو الجاري.

حساب المواطن يبدأ في إيداع دعم يوليو

كما يمكن معرفة قيمة الإستحقاقات من خلال هذا الرابط https://portal.ca.gov.sa، واتباع الخطوات التالية.

أولاً| فتح بوابة حساب المواطن.

ثانياً| الضغط على الحاسبة التقديرية.

ثالثا| تحديد الحالة من الإختيارات.

رابعاً| الضغط على إحسب.

خامساً| سوف يظهر لك مبلغ الإستحقاق التقديري.

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله. pic.twitter.com/7KSiF43ioy — حساب المواطن (@citizenaccount) July 5, 2022

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وفي سياق متصل فقد صدرت أوامر ملكية بالأمس من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز، بإعادة فتح باب التسجيل في حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة سابقاً، كما صدر أمر ملكي ثاني بتخصيص مبلغ مالي قدرة 8 مليار ريال كدعم إضافي لجميع المستفيدين من حساب المواطن.